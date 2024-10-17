Leopard, Marder, гаубиці та дрони: у Німеччині оновили список допомоги Україні

Україна продовжує отримувати допомогу від партнерів для боротьби у повномасштабній війні. Зокрема, у Німеччині скоригували список того, що планують передати.

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього входять танки Leopard 1A5 і бойові машини піхоти Marder.

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Що ще входить у пакет

Україна отримала від Німеччини 8 танків Leopard 1A5, 20 бойових машин піхоти Marder, 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000, один мостоукладальний танк BEAVER, дві броньовані інженерні машини WISENT 1 та чотири машини із захистом від мін і засідок.

Однак це ще не все. Також наша держава отримає 24 тисячі артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети до системи ППО IRIS-T SLM, 30 розвідувальних дронів Vector.

Німеччина вже передала Україні 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів, 3000 протитанкових гранатометів RGW 90, 25 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів.

Також Німеччина передава 75 тисяч джгутів, 460 штурмових гвинтівок MK 556, 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом, 30 гвинтівок CR 308, а також 3000 пістолетів SFP9.

Раніше Австралія оголосила, що передасть Україні 49 танків AbramsAbrams.