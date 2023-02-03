Прем'єр Ізраїлю пообіцяв Макрону, що надасть Україні "військові речі"

Ізраїль готовий передати Україні "військові речі". Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про такі плани Ізраїлю розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди. Також Нетаньягу запевнив у намірі його країни "не заходити надто далеко", щоб не провокувати Росію.

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Ізраїль готовий надати військову допомогу

Нетаньягу під час переговорів із Макроном заявив, що Ізраїль готовий передати Україні "військові речі". Проте у канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра відмовилися коментувати цю інформацію.

Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні – 24 канал). Він добре знає це питання,

– зазначив Нетаньягу під час брифінгу після розмови з Макроном.

Також під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньягу запевнив, що не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.

Посол України привіз до Ізраїлю залишки іранських безпілотників

В Ізраїлі розглядають можливість передачі Україні славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол" , який захищає країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз. Компанія-розробник Rafael Advanced Defense System LTD запевнила, що це найбільш розвинута протиракетна система у світі. Її ефективність – понад 90%.

Посол України Євген Корнійчук в ефірі ізраїльського телеканалу "12 канал" заявив, що ізраїльський народ має бути свідомим загрози застосування проти країни іранських безпілотників, якими зараз російські окупанти атакують українські території.

З дозволу нашого Міністерства оборони я привіз з України залишки іранського безпілотника, який росіяни маркують як "Герань-2", для того, щоб показати ізраїльському народу, що вже завтра ви можете піддатися атаці такими ж безпілотниками,

– зазначив посол.

Він наголосив, що така ситуація робить Іран спільним ворогом для України та Ізраїлю.