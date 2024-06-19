Кім Чен Ин зважує кожен крок: чи отримає Путін 500 тисяч солдатів від КНДР

Владімір Путін 18 червня прибув до Північної Кореї. Російська пропаганда повідомляє, що під час цього візиту кремлівський диктатор хоче домовитись, щоб Кім Чен Ин відправив 200 – 500 тисяч військових КНДР на війну проти України.

У Росії кажуть, що начебто північнокорейські військові хочуть отримати бойовий досвід, взявши участь у війні. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 каналу, що Кім Чен Ин не зможе надати таку кількість військової сили. Він зазначив, що так багато особового складу фізично буде дуже складно перетравити з Північної Кореї до кордону України.

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Війська Північної Кореї на війні проти України

За слова Олександра Коваленка, можуть виникнути певні труднощі транспортування такої великої кількості війна – невідомо де росіяни їх будуть розміщувати. Також найважливішою перепоною може стати мовний бар'єр.

Хіба у Росії у командному складі багато спеціалістів із корейської мови? Невідомо, як їм (північнокорейським військовим – 24 Канал) віддаватимуть накази,

– зауважив він.

На думку військово-політичного оглядача, є ще одна складність, щоб Путін отримав військо від лідера КНДР.

Кім Чен Ин не може віддати 500 тисяч війська росіянам, якщо він сам постійно перебуває у стані перманентного страху перед війною із США, Японією, Південною Кореєю та усім світом. Він більш поміркований ніж Путін, тому зважує кожен свій крок більш раціонально, ніж російський диктатор,

– сказав Коваленко.