Словаччина може передати Україні 11 винищувачів МіГ-29, але є умова

У Словаччині заявили про готовність передати Україні одразу 11 винищувачів МіГ-29. Проте для цього кілька держав мають ухвалити певні рішення.

Передусім мовиться про убезпечення повітряного простору. Про готовність піти на такий крок стало відомо 25 липня. Аналітики вважають, що отримання Україною бойових літаків – одне з ключових питань війни.

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Коли Україні можуть надати МіГ-29 Словаччини

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над сказав, що вони відкриті до обговорення щодо передачі винищувачі. Мовиться про момент, коли літаки перестануть експлуатувати. Це може статися досить швидко – коли Польща та Чехія почнуть захищати повітряний простір Словаччини.

Ми відкриті до обговорення того, щоб пожертвувати ці МіГ-29 Україні. Але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки,

– заявив Ярослав Над.

Однак міністр підкреслив, що наразі рішення ще не ухвалене. Тому до отримання 11 винищувачів може знадобитися досить довгий шлях перемовин.

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Кожен такий літак Словаччини є модернізований. Їх оцінюють у 35 мільйонів євро за одиницю.