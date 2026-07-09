Словенія виділить додаткові 50 мільйонів доларів на підтримку України

У Анкарі 7 та 8 липня проходив саміт НАТО. Міністр закордонних справ Словенії наголосив на важливості підтримки України.

Про це він розповів у власних соцмережах.

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Що сказали у Словенії?

Політик підсумував свою участь у засіданні Ради НАТО – Україна. Він підтвердив, що його країна незмінно допомагатиме Україні.

Словенія виділить додаткові 50 мільйонів доларів США на ініціативу PURL. Окрім того, Любляна візьме участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів для мирного населення.

Україна бореться за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Наше завдання — стояти на її боці та забезпечувати передбачувану, довгострокову та сталу підтримку,

– заявив Кайзер.

Також політик казав про важливість діалогу, дипломатії та залучення у мирний процес багатьох учасників. Глава МЗС додав, що шукає діалог, в якому треба вислухати всі сторони та шукати спільні рішення.

Він наголосив на важливості принципів Статуту ООН. Проте чи готова країна-агресорка дотримуватись міжнародного права, він не зазначав.

Summary of my participation at #NATO2026

At the NATO–Ukraine Council meeting, I reaffirmed Slovenia’s continued support for Ukraine. Slovenia will contribute an additional USD 50 million to the PURL initiative and will also co-finance the construction of three civil protection… pic.twitter.com/iGREZViVFo — Tone Kajzer (@TKajzer) July 9, 2026

Військова допомога Україні

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на майже 900 мільйонів доларів. До нього увійдуть військова техніка, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Також Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Водночас він наголосив, що цього все одно буде недостатньо.