Ракети до ППО, артилерія, снаряди: як довго Україна протримається без військової допомоги США

У ніч проти вівторка, 4 березня, видання Bloomberg з посиланням на слова поважного, але анонімного співробітника Пентагону повідомило, що США за рішення президента Трампа ставлять на паузу усю військову допомогу Україні. Ба більше, ця заборона стосується навіть тієї зброї, що вже виїхала з території США й прямувала до України, "зокрема й зброї в дорозі" на літаках, суднах, чи тієї, що очікувала у транзитних зонах у Польщі.

При цьому таке рішення щодо союзника США майже немає аналогів в історії США та фактично є ультиматумом Україні. Рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні може стосуватися зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, які вже перебували на етапі замовлення чи доставлення в Україну.

Найбільший союзник України – Сполучені Штати Америки – схоже, зупиняє постачання зброї. 24 Канал аналізує наслідки цієї зради.

Читайте також Усі радники Трампа підтримали призупинення військової допомоги Україні

Чи заморозив Трамп військову допомогу Україні

Треба зауважити, що за кілька годин до цього Трамп публічно говорив, що ще не ухвалював такого рішення й зупинки нема.

Я поки навіть не обговорював це. Побачимо, що буде далі. Багато речей відбувається просто зараз, коли ми розмовляємо,

– Дональд Трамп 3 березня 2025 року.

Утім, його слова – це лише його слова. Він вже стільки разів брехав чи казав прямо протилежні речі просто під час однієї промови, що вірити словам Трампа неможливо. Тому цінність мають лише дії – про них наразі невідомо, як невідомо і про письмовий наказ про згадану паузу.

З іншого боку, Трамп міг навіть і не брехати, бо відповідну заяву робив під час пресконференції з нагоди укладання угоди з тайванськими виробниками мікрочипів TSMC про перенесення виробництва до США. Натомість нарада про зупинку допомоги була призначена в Білому домі на пізніший час.

Наразі це не коментували українські посадовці, а вони неодмінно мусять це зробити, адже від американської допомоги залежить дуже багато. Можливо, це станеться згодом і точно додасть більшого розуміння.

То чи варто довіряти "анонімам"? Схоже, що у цьому випадку – так, бо слідом за Bloomberg аналогічні інсайди почали ширити CNN, WSJ, Reuters, The New York Times і "Голос Америки". Зокрема, український кореспондент останнього Остап Яриш у себе на фейсбук-сторінці написав наступне:

США за вказівкою Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України. Це Голосу Америки підтвердив високопосадовець адміністрації.

Також журналіст наводить пряму мову даного джерела та його пояснення таких дій Трампа:

Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що це сприяє вирішенню.

Тим часом у МЗС Польщі розповіли, що Трамп зупинив військову допомогу Україні без консультацій із союзниками.

Як заявив прессекретар МЗС Польщі Павел Вронський, велике політичне значення матиме той факт, що рішення США "було ухвалено без будь-якої інформації або консультацій ні з союзниками по НАТО, ні з групою "Рамштайн", що бере участь у підтримці України".

"Це дуже важливе рішення, і ситуація дуже серйозна", – сказав він.

Чи буде шантаж Трампа тривалим

Наразі всі інсайдери пишуть про "паузу", а не остаточну зупинку. Тобто Трамп розраховує на це як на "виховний захід". Але якою буде ціна відновлення постачання?

The New York Times пише, що "пауза" триватиме доти, доки Трамп не визначить, що Україна продемонструвала "добру волю до мирних переговорів з Росією". Але видання не розшифровує, що це означає і чого Трампу буде достатньо.

Чи це буде просто укладання "мінеральної угоди", чи вибачення Зеленського або просто висловлення ним жалю з приводу скандалу без подальших оцінок? Або ж відставка та повна капітуляція? Наразі це невідомо, проте, знаючи вдачу Трампа, слід готуватися до найгірших сценаріїв.

При цьому Україна продовжує непублічні переговори з США. Про це, зокрема, писав 3 березня голова Офісу президента Єрмак:

Говорив з членом Палати представників Конгресу США, республіканцем Браяном Фіцпатріком. Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав.

Тому залишається надія, що цей нахабний шантаж не буди тривалим.

Про яку саме допомогу йдеться

Оскільки адміністрація Трампа у свою другу каденцію допомогла Україні сумарно 0 (нулем – 24 Канал) доларів, то мова вочевидь йде про програми допомоги, що були ухвалені ще за час президентства Байдена, але за тих чи інших обставин не встигли бути реалізовані до часу Х.

Мовиться про програму довготермінової підтримки Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) (гранти для американських зброярів на виробництво нової зброї), за якою Україна отримувала від США критично важливу для себе зброю:

ракети до систем ППО / ПРО PATRIOT,

ракети до систем HIMARS / ATACMS,

артилерійські снаряди,

протитанкову зброю.

Про великий пакет для України на 2,2 мільярда доларів за програмою USAI було оголошено в грудні 2024 року.



При цьому варто розуміти, що USAI – це довготривала програма, розрахована на роки вперед, бо виробництво складної зброї – дорога та тривала історія. Так, деякі контракти прописані аж на 2027 рік.

Також Україна продовжувала отримувати зброю за програмою Presidential Drawdown Authority (PDA) (вже готова зброя зі складів Пентагону, проплачена з бюджету 2024 року).

Близько 90% озброєнь, виділених Україні в межах попередніх пакетів PDA, уже доставлені в розпорядження ЗСУ. Про це ABC заявили двоє американських чиновників, знайомих із питанням.

Що таке Presidential Drawdown Authority (PDA) Це найшвидший спосіб зі шляхів доставлення військової допомоги США Україні. Президент може дозволити передачу наявного оборонного обладнання США безпосередньо зі складів США. Він ідеально підходить для негайних потреб, але обмежений доступністю зброї на складах.



Допомога Україні також надходила кількома іншими шляхами: через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто закупівлю урядом США нового обладнання безпосередньо в оборонних підрядників, а також через програму Іноземного військового фінансування (FMF) — тобто гранти або позики від США для України та інших держав на купівлю озброєння.

Крім того, є програма Foreign Military Financing (FMF) – Україна отримує від США гроші, на які самостійно купує зброю. Вона найменша (1,6 мільярда доларів у 2024 році) і її найлегше пустити під ніж.

Тобто ми опинилися в ситуації, коли США не лише не допомагають з новими постачаннями, а й пустили під ніж старі, вже затверджені. Сукупно це декілька мільярдів доларів.

Про значення для України PATRIOT і HIMARS/ATACMS багато розповідати не треба. Без перших ми фактично будемо безпорадні проти російської балістики, без других – не матимемо відносно "довгої руки" для ударів по росіянах на фронті та в тилу.

Чи може протриматися Україна без допомоги?

Трамп, 3 березня, ніби смакуючи майбутній бан, натякнув, що без американської допомоги Україна довго не протримається:

Можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина довго не протримається. До цієї людини не будуть довго прислухатися. Тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду, я вірю, що народ України, безумовно, хоче укласти угоду.

До теми Як Трамп хоче зробити боляче Україні та чи стане тепер Європа "дорослим у кімнаті"

З цим важко сперечатись, але в Україні, схоже, врахували вдачу Трампа, тому робили деякі запаси. Про них обережно сказав член оборонного Комітету Федір Веніславський. За його оцінками, запасів зброї вистачить на пів року, навіть без постійної підтримки США.

Також він повідомив, що нині Україна активно шукає альтернативи постачання зброї, основною метою є – забезпечення українських сил ППО.

Тим часом радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи рішення США про призупинення військової допомоги Україні, наголосив, що багато програм, за якими Україна отримує військову допомогу від США, вже були на етапі завершення.

Представник ОП також закликав не забувати, що Україна вже має досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США. Тож, за його словами, "вміє адаптуватися до таких ситуацій".

Програми заміщення вже працюють. Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерського співробітництва, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами,

– наголосив Подоляк.

При цьому варто розуміти, що фактичної альтернативи системам PATRIOT у боротьбі з російською балістикою наразі не існує. Тому в адміністрації Трампа мають бути готові до того, що потенційна кров мирних українців буде на її руках.



Утім, у команді президента США вочевидь розраховують вкотре зробити крайніми Україну та її президента. Принаймні до цього точно буде готовий Ілон Маск та його "зброя масового крінжа та знищення" у вигляді постів у Х. До речі, про плани відключення "старлінків" ми поки не чуємо, але, схоже, треба тримати в голові й такий варіант.

Чи робив вже Трамп щось подібне раніше?

Уважний читач неодмінно скаже: "Це ж було вже" і згадає події 5-річної давнини. Тоді, у 2019 році, Трамп, ображений на чемну відмову нового президента України Зеленського надати компромат на сина Байдена, оголосив про призупинення постачання зброї для України.

Мовиться про ті самі "Джавеліни", якими хвалився Трамп 28 лютого 2025 року під час сварки з Зеленським в Овальному кабінеті і які насправді, де-факто, схвалив надати Україні Конгрес проти волі Трампа.

Це викликало гучний скандал і призвело до великого розслідування, за підсумками якого нижня палата Конгресу оголосила Трампу його перший імпічмент, який, щоправда, згодом потонув у Сенаті.

Але між тими подіями є відмінності, бо тоді в Палаті представників більшість мали демократи, нині ж обидві палати контролюються республіканцями, значна частина яких або з MAGA, або перебуває під впливом цієї ідеології. Тому нового імпічменту чекати точно не варто, проте бурхливої реакції від меншості – вочевидь так.

Як на це реагують в США: від демократів до республіканців

"Цей акт відплати проти нашого союзника, який стоїть на передовій захисту свободи та демократії, не лише ганебний, він небезпечний… Я закликаю адміністрацію змінити курс", – сенаторка-демократка Джин Шагін , співголова комітету Сенату з іноземних відносин.

, співголова комітету Сенату з іноземних відносин. "Шкода, що Іран, Північна Корея та Китай не призупиняють свою військову допомогу та економічну підтримку (Росії)... Є загарбник і жертва; є демократія і диктатура; є країна, яка хоче бути частиною Заходу, і та, яка ненавидить Захід. Ми маємо однозначно бути на боці добра", – конгресмен-республіканець та бригадний генерал ВПС США у відставці Дон Бейкон .

. "Це те, що повинен зробити президент. Відверто кажучи, він міг би це зробити до п'ятничної перепалки з Зеленським. Президент сказав, що є три шляхи: або ви програєте, або втягуєте нас у війну, або укладаєте перемирʼя. І президент має рацію, обравши перемир'я", – конгресмен-республіканець Чіп Рой в ефірі CNN.

в ефірі CNN. "Я не думаю, що ми повинні зупиняти наші зусилля. Українці проливають кров… Я не відмовляюся від своєї підтримки України", – сенаторка-республіканка С'юзен Коллінс .

. "Президент Трамп має рацію, зупиняючи постачання американської зброї в Україну. Якщо Зеленський хоче продовжувати нескінченну війну, нехай робить це сам. США більше не братимуть участь у цьому конфлікті, який призвів до загибелі тисяч людей. Настав час миру!" – конгресвумен-республіканка Мері Міллер .

. "Зеленський грає героя, але він ним не є, насправді герої – це українські військові. Він зрадив їх, не підтримавши, і продовжує підривати український народ заради особистої вигоди", – конгресвумен-республіканка українського походження Вікторія Спарц .

. "Спочатку Дональд Трамп звинуватив Зеленського у вторгненні Путіна в Україну. Потім він заявляє, що "довіряє" Путіну. Тепер він заморозив двопартійну військову допомогу. Зрозуміло, що Дональд Трамп ставить своє крихке его понад нашою національною безпекою – стаючи на бік Путіна понад інтереси союзників США в Європі", – сенаторка-демократка Елізабет Воррен.

Варто розуміти, що це скандальне рішення Трампа сталося просто напередодні його промови в Конгресі. Він вже її анонсував, стверджуючи, що скаже щось таке, що одразу всі все зрозуміють. До цієї події буде прикута велика увага, і американські політики, що залишаються прихильними до України, мають показати свою незгоду з діями Трампа.

Цього буде досить для "картинки", проте навряд чи для зміни рішення Трампом. На жаль.