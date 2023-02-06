У США показали, як відправляють десятки БМП Bradley в Україну: потужне відео

Українські військові невдовзі отримають від США БМП Bradley. У Штатах вже почали вантажити перші "Бредлі", які невдовзі мають з'явитися на фронті.

Транспортне командування США повідомило, що доставляє понад 60 Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів. Відповідна допомога була оголошена на початку 2023 року.

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США відправили в Україну понад 60 "Бредлі"

Очікується, що Україна отримає понад 100 Bradley, які також називають "вбивцями танків". "Бредлі" перебуває на озброєнні армії США з 1981 року й пройшла численні модернізації.

На шляху до України судну з Bradley, очевидно, доведеться перетнути океан. Слід зазначити, що в цілях безпеки маршрут передачі БМП зберігається у секреті.

Як США відправляють БМП "Бредлі" в Україну: відео

Що відомо про БМП "Бредлі"

БМП "Бредлі" пройшла кілька модернізацій – M2A2 ODS, M2A3 та M2A4 й отримала додаткове посилення бронювання, яке забезпечує захист від вогню 30-мм гармат у лобовій проєкції.

Попри модернізацію, озброєння Bradley не змінювалось: 25-мм автоматична гармата М242 та дві пускові ПТРК TOW. Екіпаж БМП складає 3 особи та 7 бійців у десантному відділенні.

"Бредлі" мають як наступальні, так і оборонні можливості.

Технічні характеристики М2 Bradley: