США внесли "суттєві" зміни в воєнну допомогу для України, – CNN

Україна ось уже понад 10 місяців протистоїть повномасштабній російській агресії. За цей час допомога від міжнародних партнерів, зокрема США, зазнала низки змін.

Якщо на початку нашу державу ніхто не вважав сильною та не дуже то й рахувався із нею, то з кожним місяцем усе мінялося. І, як зазначають оглядачі, США вже внесли "суттєві" зміни у військову допомогу Україні.

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Не оборонне, а наступальне озброєння

Упродовж місяців Україна доводила всьому світу свою міць та силу. Крім того, нам потрібно було переконати міжнародних партнерів, що ми зможемо ефективно використовувати надане озброєння.

Нагадаємо, що ще на самому початку нам казали, що HIMARS не буде, але все змінилося. Потім ми марили системами IRIS-T та Patriot. Перші вже захищають небо над Україною, а на других навчаються наші військові.

Тож зміну у форматі підтримки чітко можна спостерігати в останньому пакеті військової допомоги. Наприклад, наявність тих же Bradley і ракетних систем великої дальності – демонстрація того, що українцям дають "набагато більше можливостей".

США задовольняють стратегії України

Представники США зауважили, що Україна прислухається до рекомендацій США. Мовиться про цільове використання зброї, спрямоване саме на захист від ворога. Тепер же наша держава отримає машини й оснащення, які дозволять наступати. Це дозволить задовольнити потреби нашої держави на полі бою.

Ми постійно підтримуємо зв'язок з Україною щодо того, що їй потрібно для захисту, і ми віримо, що задовольняємо цю потребу. Зі зміною ситуації зростає й наша допомога,

– сказала речниця Ради національної безпеки США Едріен Уотсон.

Речник Пентагону Патрік Райдер зауважив, що ті ж Bradley – не просто броньовані транспортні засоби. Це машини, які можуть бути оснащені протитанковими керованими ракетами TOW. І це, переконаний він, забезпечить "рівень вогневої потужності та броні, який принесе переваги на полі бою, оскільки Україна продовжує боронити себе".

Передбачають створення "Залізного кулака"

Отримання Bradley, вважають експерти, надасть Україні неабиякий наступальний потенціал. У цьому переконаний генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Я гадаю, що українці візьмуть ці 50 Bradley і помістять більшість із них в один батальйон чи одну бронетанкову бригаду… і створять "залізний кулак", який буде використаний для проникнення в російську лінійну оборону,

– наголосив він.

Це дозволить нашим військовим не лише просуватися вперед. Вони ще й матимуть можливість повертати території, окуповані ворогами не лише після 24 лютого 2022 року, а й раніше.

Наостанок зауважимо, що у Білому домі наголосили: скорочення США оборонного бюджету для України у 2023 році не передбачається. Нашій державі виділили 45 мільярдів доларів. І ці кошти спрямують на наближення переможного дня.