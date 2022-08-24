Нова партія військової допомоги з США вже прямує до України: яскраві фото

В Україну прямує нова партія військової допомоги з США. У мережі показали відповідні ефектні кадри.

Таким чином американські військові продовжують допомагати Україні у боротьбі з ворогом. Про це повідомили в Міністерстві оборони США.

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Як США допомагає Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що їхні військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни.

До речі, нашу державу до Дня Незалежності може чекати гарний подарунок від друзів. Стало відомо, що США готують черговий пакет допомоги. Він може бути на суму рекордних 3 мільярди доларів.



Як США допомагає нашій країні / фото Міноборони США



Який вигляд має військова допомога від США / фото Міноборони США



Найбільш потужною є підтримка від США / фото Міноборони США



США продовжує допомагати Україні у боротьбі з ворогом / фото Міноборони США

Американські ЗМІ повідомили, що наразі США надали Україні близько 10,6 мільярда доларів військової допомоги з початку правління адміністрації Джо Байдена. Туди входить 19 пакетів зброї безпосередньо зі складів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Крім того, лідери оборони США розглядають плани, які розширять навчання українських військ за межами їхньої країни. Також – військових на східному та південному флангах Європи, які відчувають найбільшу загрозу з боку агресії росії.

Які країни допомагають нашій державі

Найбільш потужною є підтримка від США. Але інші держави також дають нам все, що можуть для того, щоб ми давали гідну відсіч російським окупантам. Зокрема, Північна Македонія передала українській армії танки Т-72. Крім цього, оголосила про надання чотирьох штурмовиків Су-25.

Також Україні активно допомагає Польща. Зокрема, самохідні гармати AHS Krab вже нищать росіян на полі бою. Вже є факти успішної ліквідації ворожих складів з боєприпасами та пальним, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.

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