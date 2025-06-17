Чого очікувати Україні, якщо США припинять військову допомогу: у Defense Express пояснили

Військова підтримка Сполучених Штатів є досить важливою для України. Проте у Трампа вже неодноразово погрожували зупинити надання допомоги.

Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков спрогнозував, чого очікувати, якщо Сполучені Штати не надаватимуть допомогу в підтримці української ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для NV.

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Що станеться, якщо Штати перестануть допомагати Україні

На думку Каткова, якщо США вирішать припинити надавати Україні свої засоби ППО та боєприпаси до них, то це буде максимально загрозливо, адже в такій ситуації немає можливості бодай якось применшити чи пом’якшити наслідки можливого радикального рішення Вашингтону.

Головред Defense Express наводить у приклад американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot, який, на його думку, є найефективнішою системою, що здатна збивати російську балістику. Він зазначає, що італійсько-французький ЗРК SAMP/T, вочевидь, не продемонстрував аналогічну ефективність у цьому плані.

До того ж є розуміння, що американський Patriot є основним ЗРК великої дальності із можливостями протиракетної оборони в Україні,

– зазначає Катков.

Він додає, що саме тому без ракет, які виробляються лише Сполученими Штатами (за винятком до 30 MSE на рік у Японії, які виготовляють з американських комплектуючих) і можуть постачатися тільки за згодою Вашингтону, комплекс Patriot буде фактично безпорадним.

За словами Каткова, без боєприпасів для ЗРК Patriot Україна повернеться до стану 2022 року, коли Сили оборони не мали можливості збивати російські балістичні ракети "Кинджал" та "Іскандер-М", а також високошвидкісні Х-22 і Х-32.

Водночас сьогодні російська армія почала використовувати не лише свою балістику, а й північнокорейські ракети KN-23, що збільшує загрозу для України.

Катков зазначає, що поки не бачить розв’язання проблеми з отриманням Україною ракет для ЗРК Patriot, навіть якщо треті країни вирішать передавати Києву власні ракети. Це пов'язано з тим, що західні країни мають обмежені запаси цих боєприпасів, а для реалізації такого рішення у будь-якому разі необхідна згода Вашингтону.

Головред Defense Express додає, що навіть лише питання ЗРК Patriot і боєприпасів до них дозволяє зрозуміти, що може статися, якщо США вирішать не надавати Україні своєї допомоги у протиповітряній обороні.