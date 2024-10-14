"Путіна треба переконати": Столтенберг зробив нову заяву про допомогу Україні

Про це повідомив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Переговори з Росією відбудуться лише за бажанням України

Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів чи навіть мирних переговорів і які для цього передумови. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але закінчення війни не обов’язково принесе мир, тому що російська окупація – це не мир,

– вважає він.

Завдання, за його словами, полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Україна могла вижити як суверенна та незалежна держава.

"Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою. Щоб досягти цього, ми маємо надавати більшу підтримку Україні. У мене немає жодних ілюзій щодо цього. Ми не зможемо змінити Путіна. Але я думаю, що ми можемо змінити його розрахунок, якщо продовжимо підтримувати Україну", – констатував Столтенберг.

Раніше він зізнався, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно. Він також заявив, що бере свою частину відповідальності за це. За його словами, до повномасштабного вторгнення в НАТО "дуже боялись наслідків" військової допомоги.