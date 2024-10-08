Використав ураган "Гелен": Трамп розкритикував надання допомоги Україні

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував значні суми, що виділяються для підтримки України. Він зазначив, що вони значно перевищують "скромні виплати" для постраждалих від урагану в США.

Про це сказав американський політик Дональд Трамп. За його словами, кошти розподіляються несправедливо.

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Трамп прокоментував надання допомоги Україні

Трамп заявив, що на допомогу Україні було виділено майже 300 мільярдів доларів, тоді як американські громадяни, які постраждали від урагану "Гелен", одержують лише по 750 доларів на термінові потреби. Він висловив своє невдоволення політикою адміністрації Джо Байдена, вказавши на несправедливість у розподілі коштів.

Ми вклали майже 300 мільярдів в Україну, водночас адміністрація президента пропонує людям по 750 доларів на екстрені потреби через найсильніший ураган, який був у нас за весь час,

– заявив республіканець.

Крім того, він розкритикував те, як влада США реагує на наслідки стихійного лиха в постраждалих штатах.