До України першими приїдуть німецькі танки, але це не залежатиме від Берліну, – політолог

Берлін вже тривалий час затягує питання надання Києву танків Leopard. Утім, вони обов'язково надійдуть на озброєння нашої держави, це лише питання часу.

Ба більше, найімовірніше, це не залежатиме від Німеччини. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Україна отримає Leopard, Німеччину дотиснуть

До України першими приїдуть німецькі танки, але це не залежатиме від Берліну,

– зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Так, сьогодні ми бачимо позицію Польщі, яка заявила, що надасть нам німецькі танки Leopard, попри позицію Німеччини. Її позицію підтримують і країни Балтії, які також мають на своїй території контингент з німецьких танків.

На думку політолога, Берлін обов'язково дотиснуть у питанні надання нашій державі Leopard. Отже, це лише питання часу.

Краєв зазначив, що Україна обов'язково отримає німецькі танки: дивіться відео

Скільки часу треба на доставлення танків в Україну

Військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу зауважив, що перевагою отримання Leopard є те, що вони перебувають у континентальній Європі. На відміну від, наприклад, британських Challenger, які ще треба продумати як доправити в Україну. Крім того, це потребуватиме більше часу.

"Якщо сьогодні (20 січня – 24 канал) буде ухвалене рішення, зокрема щодо постачання та логістики, то це навіть не тижні, а дні. Вони можуть доїхати просто залізничним транспортом", – припустив військовий експерт.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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