У Міноборони розкрили деталі домовленості з Британією про 5000 ракет ППО

У Великій Британії українська делегація на чолі з Президентом України досягла стратегічної домовленості про запуск масштабного проєкту LMM-RapidRanger. Україна отримає понад 5000 зенітних ракет-перехоплювачів.

Проєкт спрямованого на зміцнення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Деталі масштабного оборонного проєкту України та Великої Британії

У межах проєкту на суму 1,6 мільярда фінтів стерлінгів Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та відповідні пускові установки.

LMM – це високоточні ракети-перехоплювачі, які вже продемонстрували ефективність у боротьбі з дронами Shahed під час боїв 2022 – 2024 років.

Ця угода стала однією з найбільших оборонних домовленостей в історії України. Проєкт вартістю 1,6 мільярда фунтів стерлінгів має на меті посилення української ППО до 2030 року. Фінансування забезпечується кредитом під гарантії британської державної агенції UK Export Finance (UKEF).

Реалізація ініціативи здійснюватиметься у співпраці з британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії.

Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що сприятиме стратегічній незалежності України у сфері ППО.