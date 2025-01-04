Блінкен відповів на закиди про затягування постачання зброї Україні

Закінчується президентство Джо Байдена, адміністрацію якого звинувачують у затягуванні постачання зброї Україні. Держсекретар відреагував на ці закиди.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкидає припущення про те, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на FT.

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Що сказав Блінкен

Він пояснив свою позицію стосовно цього. За словами Блінкена, адміністрації Байдена довелося брати до уваги низку факторів. Зокрема, одним із них було те, чи зможе Україна експлуатувати та підтримувати системи.

Раніше стало відомо, що Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму в 1,25 мільярда доларів.

До пакета увійшли боєприпаси для різних систем, протитанкові системи, ракети, гранати, засоби зв'язку та навчання.

У Держдепі також запевнили, що Сполучені Штати та понад 50 країн об'єдналися, щоб надати Україні всі необхідні можливості для захисту від агресії Росії.