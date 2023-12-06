Якщо ми не схвалимо допомогу Україні, це відкриє скриньку Пандори, – Блінкен

Україна з перших тижнів повномасштабної війни отримує допомогу від держав-союзниць. Партнери наголошують, що так і продовжуватиметься поки Росія не зазнає поразки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре наголосив на тому, що важливо продовжувати підтримувати Україну до того моменту, поки Росія не зазнає поразки у війні, яку сама почала проти мирної держави. Про це він сказав на заході, організованому вашингтонською некомерційною організацією "Коаліція глобального лідерства США", передає 24 Канал.

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Україна повинна досягати успіху

За словами Блінкена, якщо Україна не отримуватиме підтримки, це дозволить російському президенту Владіміру Путіну лишитись безкарним, тож він продовжить реалізовувати свої плани.

Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки… Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу,

– підкреслив держсекретар.

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