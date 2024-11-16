Байден використає всі виділені для допомоги України гроші до 20 січня, – Блінкен

Президент США Джо Байден направить в Україну всі кошти, які виділяли для її підтримки. Це станеться до інавгурації новообраного глави держави Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова державного секретаря США Ентоні Блінкена, які передає Associated Press.

Цікаво Байден пояснив Трампу, чому важливо підтримувати Україну, – Білий дім

Що сказав Блінкен про допомогу Україні від США

Ентоні Блінкен зазначив, що Джо Байден буде відповідати за допомогу Україні до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

Президент Байден взяв на себе зобов'язання забезпечити, щоб кожен долар, який є у нашому розпорядженні, був витрачений у період до 20 січня,

– заявив глава Держдепу США.

Блінкен також наголосив на необхідності для країн НАТО надати Україні достатні фінансові ресурси та боєприпаси для підтримки її оборонних зусиль до 2025 року. Він зауважив, що така підтримка може надати Україні можливість вести переговори з Росією з позиції сили.

Держсекретар також зазначив, що Сполучені Штати готові "адаптувати та коригувати" свою стратегію щодо новітнього військового обладнання, яке постачається в Україну, хоча він не надав подальших подробиць щодо цього підходу.

До слова, раніше глава МЗС України Андрій Сибіга також розповідав, що адміністрація Байдена запевнила, що надасть весь обсяг обіцяної військової допомоги Україні до кінця своєї каденції. Також США запевнили Україну, що покриють усі витрати на контракти з виробництва зброї, передбачені програмою підтримки України.