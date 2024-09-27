Союзникам України бракує грошей для постачання зброї, – Bloomberg

Партнери України підтримують нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Водночас західні журналісти пишуть, що з постачанням зброї можуть виникнути проблеми.

Джерела видання Bloomberg розповіли, що військова допомога Україні на 2025 рік опинилася під загрозою. Це пов'язано із тим, що у одних союзників проблеми із отриманням фінансування, а інші відмовляються його збільшувати.

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Економіка Росії перебуває в стані війни

За словами анонімних джерел видання, Україна намагається переконати своїх західних союзників виконати обіцянки, оскільки майбутня зима стане вже третьою з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Натомість військово-промисловий комплекс Росії навпаки випереджає спроможність України щодо придбання боєприпасів і ракет.

Динаміка показує, що економіка Росії перебуває в стані війни, а економіки союзників України – ні.

Як підкреслює Bloomberg, значна частина військової підтримки України у 2025 році пов’язана з угодою "Великої сімки" про надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів з прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центробанку.

При цьому триває обговорення деталей угоди. США хочуть отримати гарантії, що Угорщина не буде блокувати заходи ЄС. Остаточна цифра може виявитися нижчою, якщо домовленості не будуть досягнуті.

Однак навіть 50 мільярдів доларів недостатньо Україні для ще одного року війни. Видання відзначає, що така криза настає у небезпечний момент, адже може змусити Київ почати переговори з позиції слабкості.