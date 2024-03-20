Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про розвантаження допомоги, яку отримує Україна від західних партнерів. За його словами, воно відбувається кожного дня.

Нагадаємо, сенатор-демократ Джо Манчін закликав Конгрес ухвалити рішення про надання допомоги Україні. Він розповів, що відсутність допомоги нашій державі від США може призвести до того, що Україна зіткнеться з "найгіршим звірством в історії", про яке читатимуть нащадки.

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Допомога від західних партнерів

В ефірі телемарафону Олексій Данілов зазначив, що Україна кожного дня проводить розвантаження допомоги, яку отримує від західних партнерів.

Кожного дня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи в меншій. Але немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів,

– розповів Данілов.

Він зауважив, що над тим, щоб Україна продовжувала отримувати допомогу і надалі працює велика команда. До неї входять президент, МЗС та посли.

Всі працюють, щоб цей потік, цей струмочок в жодному разі не пересихав,

– прокоментував ситуацію Олексій Данілов.

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