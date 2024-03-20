Розвантаження відбувається кожного дня, – Данілов про допомогу Україні від партнерів
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про розвантаження допомоги, яку отримує Україна від західних партнерів. За його словами, воно відбувається кожного дня.
Нагадаємо, сенатор-демократ Джо Манчін закликав Конгрес ухвалити рішення про надання допомоги Україні. Він розповів, що відсутність допомоги нашій державі від США може призвести до того, що Україна зіткнеться з "найгіршим звірством в історії", про яке читатимуть нащадки.
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Допомога від західних партнерів
В ефірі телемарафону Олексій Данілов зазначив, що Україна кожного дня проводить розвантаження допомоги, яку отримує від західних партнерів.
Кожного дня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи в меншій. Але немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів,
– розповів Данілов.
Він зауважив, що над тим, щоб Україна продовжувала отримувати допомогу і надалі працює велика команда. До неї входять президент, МЗС та посли.
Всі працюють, щоб цей потік, цей струмочок в жодному разі не пересихав,
– прокоментував ситуацію Олексій Данілов.
Які підсумки зустрічі "Рамштайн": основне
- У вівторок, 19 березня, відбулося вже 20-е засідання у форматі "Рамштайн".
- Міністр оборони Рустем Умєров за підсумками "Рамштайну" розповів, що пріоритетними були боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16.
- Окрему увагу на засіданні приділили дронам. До дронової коаліції приєдналися нові країни, результатами цього об'єднання стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні.