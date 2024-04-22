Італія розглядає можливість передати Україні ракети середньої дальності
Засідання міністрів закордонних справ та міністрів оборони ЄС принесло чіткі перспективи щодо обсягів воєнної допомоги, яку можуть надати окремі держави – члени ЄС. Зокрема, це стосується закупівлі снарядів та систем ППО.
Про це за результатами засідання повідомив голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Втім, ні марки ракет, ні їхньої кількості не називають.
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Що у планах
За словами генерала, під час засідання міністри неодноразово говорили про потреби України – перш за все систем ППО та артилерійських боєприпасів. Роберт Брігер зазначив, що передача цієї допомоги буде визначальною на найближчі місяці.
Цього разу зустріч дійсно досягла успіху в тому, що надала чіткі перспективи щодо обсягів і кількості підтримки, яку можуть надати окремі країни – члени ЄС,
– сказав генерал.
Він наголосив, що між державами – членами ЄС був високий рівень прозорості, аби забезпечити швидку координацію у майбутньому. Нині Італія розглядає можливості передачі ракет середньої дальності.
"Були згадані цифри, на яких я не можу зупинятися детально, але, як завжди, йдеться про артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони й захист цих постачань в Україну", – повідомив він.
Що кажуть у самій Італії
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні не розкрив деталі переговорів і не відповів, чи готує його країна новий пакет допомоги. За його словами, міністр оборони Італії нині працює над цим питанням.
"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб дати відповіді, в тому числі через інструменти, які ми маємо. Міністр Крозетто працює, і я повторюю, що він зробить все, що в його силах", – сказав Антоніо Таяні.
Допомога Україні впливає на ворога
Під час Ставки Володимир Зеленський сказав, що росіяни прагнуть продемонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Але тепер мають іще одну причину поспішати – їх "підганяють позитивні рішення друзів України".
"Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", – висловився президент.