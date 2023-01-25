"Зелене світло" від парламенту Італії: спрощену процедуру передачі зброї продовжили
Джерело:RAI
Іноземні партнери продовжують активно допомагати України з озброєнням для боротьби з агресором. Зокрема нижня палата італійського парламенту прийняла постанову щодо спрощення процедури постачання зброї для ЗСУ.
Вона буде чинною до 31 грудня 2023 року. Детальніше про те, що це значить – розповідає 24 Канал.
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Спрощення процедури поставок зброї Україні продовжили до кінця 2023
Нижня палата італійського парламенту ухвалила постанову уряду щодо постачання зброї Україні у цьому році. Мовиться про те, що передача необхідного військового озброєння відбуватиметься за суттєво спрощеною формою до 31 грудня 2023 року.
Україна отримала зелене світло від Палати депутатів, яка продовжила до 31 грудня 2023 року дозвіл уряду передавати Києву військову техніку, матеріали та обладнання,
– повідомило італійське ЗМІ.
У ЗМІ передають, що за таке рішення проголосували 215 депутатів. Більшість чиновників, які були "проти" – члени проросійського опозиційного угруповання "Рух 5 зірок".
Рішення є важливим, адже виходячи з чинної системи законів Італії, для передачі іншим країнам зброї потрібна згода законодавців. Постанова ж дозволяє уряду самотужки вирішувати, коли і яку військову допомогу надавати Україні.
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