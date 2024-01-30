Допомога Україні від Заходу: Макрон сказав, як це має привести до переговорів про мир з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Європа має бути готова підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. Зрештою, за словами французького очільника, це має привести до ситуації, коли Україна буде вести переговори про мир з Росією.

На думку французького президента, це має бути мир сталий і "з повагою до міжнародного права". Про це Макрон сказав у своїй промові під час візиту у Швецію.

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Макрон пояснив, як допомога Заходу приведе до перемовин

У своїй заяві президент Франції заявив, що Європа не може миритися з перспективою перемоги Росії у війні й це у перспективі може вартувати дорого європейській спільноті. Він наголосив на тому, що європейським столицям необхідно бути готовими надати непохитну підтримку Україні, незалежно від майбутнього курсу дій Сполучених Штатів.

Нам потрібно підготуватися до того, щоби підтримувати Україну цьогоріч і у наступні роки. Що б для цього не було потрібно, скільки б це не вартувало,

– сказал Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності допомоги у вигляді зброї, амуніції та військового вишколу для українських сил. Він підкреслив, що необхідно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення спроможності України вести переговори щодо мирного врегулювання, дотримуючись міжнародно-правових принципів.

З цією метою Макрон наголосив на необхідності для Європи активізувати свої зусилля та розширити підтримку. Він закликав до збільшення оборонного виробництва та інших заходів, які вимагатимуть додаткових рішень як на національному рівні, так і на рівні Європейського Союзу.

"Вони (Росія – 24 Канал) змогли повністю перелаштувати свою систему. Тож нам потрібно реагувати й робити навіть більше, ніж здається потрібно, щоб підтримувати Україну", – наголосив французький очільник.

Крім того, Макрон наголосив, що якщо порівняти європейські обсяги оборонного виробництва з російськими, то стає зрозуміло, що зробленого недостатньо.