"Робить порівняно мало": у Німеччині закликали Францію прискорити постачання зброї в Україну

У Німеччині вважають, що Франція повинна прискорити постачання зброї України. Там зазначили про необхідність підкріплювати слова діями.

Головна кандидатка від Вільної демократичної партії на майбутніх виборах до ЄС Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн сказала. що Франція виступає з "великими промовами", але має "підтверджувати свої слова діями". Вона закликала Париж прискорити поставки зброї в Україну, оскільки наша держава намагається відбити наступ Росії.

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Рішуча підтримка України

Штрак-Ціммерманн зазначила, що Польща та Німеччина роблять багато для підтримки України, Франція робить "відносно мало".

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі 22 травня – у форматі "Веймарського трикутника" — вона закликала міністрів надіслати більше зброї, боєприпасів, систем ППО. Крім цього, вона вважає, що це потрібно зробити це швидко.

В України немає часу, і все, все, все має йти набагато швидше. Я очікую, що Франція, саме тому, що це важлива нація, не тільки – і я не маю на увазі це в негативному сенсі — виголошує гучні промови, але й супроводжує свої слова діями,

– сказала вона.

Німецький Кільський інститут, який збирає національний внесок у військові зусилля України, вважає, що Франція очевидно відстає, коли мовиться про військову допомогу. Ця держава перебуває далеко позаду Німеччини, яка поступається лише Сполученим Штатам.

Німеччина обережніша в риториці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, остерігаючись провокацій Владіміра Путіна, був набагато обережнішим у своїй риториці, коли справа стосується Росії. Водночас президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зробити "все можливе", щоб перемогти російські війська. Він навіть не виключає введення західних військ в Україну.

Штрак-Ціммерманн також розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца, лідера трипартійного коаліційного уряду, до якого входить її ВДП, за те, що він не зробив більше для України. Зокрема, не відправив до країни крилаті ракети Taurus німецького виробництва. Канцлер відмовляється це робити через страх, що це може втягнути Німеччину у війну.

Але Штрак-Ціммерманн сказала, що вона не втратила надії, що Шольц передумає. Водночас, крім ракет Taurus, Німеччина може зробити більше.

Вона розкритикувала Шольца за проведення кампанії вдома. Штрак-Ціммерманн вважає, що йому потрібно діяти швидше. За її словами, канцлер теж про це знає, але він не хоче займатися цим питанням з такою інтенсивністю.

Макрон пообіцяв більше військової допомоги Україні