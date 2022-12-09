Парламент Болгарії вперше затвердив список військової допомоги Україні, – ЗМІ

Болгарія скерує в Україну першу військову допомогу від початку повномасштабного російського вторгнення. Парламент вже схвалив список озброєнь, складений тимчасовим урядом.

Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, яка не направила допомогу Україні після того, як у травні дружня до Росії Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, заблокувала попередню пропозицію.

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Болгарія затвердила військову допомогу для України

Парламент Болгарії затвердив список озброєння для України. Він є засекреченим, однак урядовці заявили, що Софія в основному надішле легке озброєння і боєприпаси.

Виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія як член НАТО не може дозволити собі відправити зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МІГ-19 і СУ-25, як того хоче Київ.

Мій підхід був консервативним, тому що потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не відправляємо ні системи С-300, ні літаки МІГ-29 або СУ-25,

– розповів заступник міністра.

У звіті Болгарської промислової асоціації за листопад мовиться, що в той час, поки країна не відправляла зброю нашій державі, її виробники озброєнь спостерігали сплеск експорту.

У серпні міністерство економіки схвалило угоди з експорту зброї на суму понад 1 мільярд левів, що становить приблизно 540,22 мільйона доларів. Більшість озброєння призначалося для Польщі – одного з ключових вузлів відправлення зброї в Україну.

Болгарія і надалі підтримуватиме Україну

За надання допомоги Україні проголосували 148 депутатів з 240. Проти виступили соціалісти та проросійська партія "Відродження".

Міністр економіки та промисловості Нікола Стоянов зазначив, що Болгарія надаватиме допомогу Україні, проте не танками. Мовиться про стрілецьку зброю і деякі боєприпаси.

Ми допомагаємо тим, чим можемо собі дозволити допомогти на цей час, щоб болгарські громадяни не хвилювалися,

– сказав Стоянов.

Болгарський міністр зауважив, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії його країни. Окрім цього, рішення ще мають затвердити Народні збори.