Пентагон може передати Україні зброї на понад 5 мільярдів, цього вистачить на пів року, – WSJ

Сполучені Штати Америки мають тільки тимчасовий бюджет на декілька місяців. Причина – складний перебіг бюджетного процесу та принципові розбіжності.

Для того, щоб робота уряду не була паралізована (тобто щоб не стався шатдаун), американські парламентарі ухвалили тимчасовий бюджет на 45 днів. У ньому немає військової допомоги Україні.

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Які фінансові можливості є в Пентагону

Американське оборонне відомство має 5,2 мільярда доларів для надання військової допомоги Україні. Цього вистачить десь на шість місяців, якщо обсяги витрат будуть такими, як нині. Про це пише The Wall Street Journal.

"У Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів. Наразі США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою", – написав кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Він посилається на Міноборони США.

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Реакція влади США

Речник Держдепартаменту Метью Міллер 2 жовтня заявив, що Конгрес має поспішити, адже більшу частину коштів на допомоги в галузі безпеки вже вичерпано.

Фінансування USAI (Ініціатива сприяння безпеці України, – 24 Канал) було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing, допомога іноземним збройним силам, – 24 Канал) припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу,

– сказав він на брифінгу.

За словами Міллера, Білий дім розчарований цим буксуванням Конгресу, оскільки Україна має підтримку обох палат Конгресу, але рішення гальмується. Речник Держдепу підкреслив: підтримка з боку Америки не має зупинятися. Якщо дозволити авторитарному Путіну встановлювати свої порядки в суверенних країнах, то зруйнується весь статут ООН.

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Останні новини зі США

США анонсували новий пакет допомоги Україні, сказала речниця Білого дому Карін-Жан П'єр. Це має стати своєрідним посланням Путіну: якщо диктатор думає, що переможе, він помиляється.