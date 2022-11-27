Велика Британія передала Україні ракети Brimstone 2: вражаючі характеристики

У неділю, 27 листопада, Велика Британія відправила в Україну не лише старі ракети Brimstone 1, а й сучасні ракети Brimstone 2. Як зазначають, ця допомога зіграє вирішальну роль у стримуванні просування Росії.

Уряд Великої Британії відправив Україні високотехнологічні ракети з системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Про основні характеристики британських ракет – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чим Brimstone 2 відрізняються від Brimstone 1

Brimstone 2 – ракети підвищеної дальності польоту. При запуску з вертольота ракета має дальність 40 кілометрів, а з літака – 60 кілометрів. Натомість у Brimstone 1 – 12 і понад 20 кілометрів відповідно.

При пуску із землі дальність оцінюють у 20 кілометрів. Ракети Brimstone 2, як правило, запускаються з винищувачів, проте Збройні Сили України використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Основні характеристики ракет

У Brimstone 2 комбінована система наведення – крім класичної лазерної є ще й базова головка радіолокації самонаведення. Ракети обмінюються даними, щоб не витрачати дві на одну мету.

Одна ракета Brimstone 2 коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів. Така зброя призначена для ураження наземних цілей, зокрема транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Головною перевагою ракетної системи є радіолокаційна головка самонаведення. Тобто, зафіксувавши ціль, ракета буде переслідувати її, аж допоки не знищить.

Окрім того, що вона легко пробиває потужну броню, саму пускову установку можна прикріпити до вже наявного озброєння. Враховуючи лазерне наведення та високу точність, ракети можуть запускатися у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед цивільного населення.

Як Британія допомагає Україні протистояти ворогу

Велика Британія невдовзі надасть нашим воїнам ще одну партію військової допомоги, до якої увійдуть бойові гелікоптери. За допомогою гелікоптерів Sea King наші захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.

Борис Джонсон посприяв з гуманітарною допомогою українським медичним установам. У своєму твіттері політик опублікував кілька декілька фото, де він сидить за пультом управління навантажувача та за кермом машини. Він повідомив, що транспортує гуманітарні вантажі, які будуть відправлені до Херсона.

Міністр оборони Британії зауважив, що його країна також надішле додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що вони допоможуть Збройним Силам України убезпечити нещодавно звільнену територію.

Українських військових у Британії навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові Збройних Сил.

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