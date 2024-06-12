Столтенберг заявив, що військова допомога Україні стане обов'язковою для країн НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що військова допомога від держав-членів НАТО стане обов'язковою для них. За його словами, деякі обіцянки європейські союзники не виконали.

Генсек Альянсу заявив на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, що наразі держави-члени Північноатлантичного альянсу роблять добровільні внески в обороноздатність України, пише 24 Канал.

Дивіться також У НАТО розповіли, чому дозволили бити по російських цілях саме в районі Харкова

Що заявив генсек НАТО про внески в обороноздатність України

Генеральний секретар НАТО сказав, що ухвалення рішення щодо того, що постачання зброї Україні має бути обов'язковим, зробить цей процес більш надійним.

Ми також побачили, що деякі обіцянки, які дали європейські союзники, не були виконані. І якщо ми замінимо ці добровільні внески на зобов'язання НАТО, звичайно, це стане більш надійним. І з усіх цих причин я вважаю, що посилення ролі НАТО допомогло б Україні отримати передбачуваність, якої вона потребує,

– заявив Єнс Столтенберг.

Він додав, що США зробили внесок у посилення можливостей Збройних Сил України давати відсіч Росії, однак витратили пів року, щоб погодити допомогу Києву.

За словами високопосадовця, якщо НАТО відіграє свою роль у забезпеченні більшої прозорості й підзвітності у випадку з допомогою Україні, то більше союзників будуть передавати зброю для українських Сил оборони.

Також Єнс Столтенберг заявив, що НАТО використовуватиме командну структуру та спільне фінансування.

Альянс планує координувати постачання зброї замість США