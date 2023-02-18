Сунак вимагатиме у союзників подвоїти військову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак закликатиме західних лідерів подвоїти військову підтримку України. Це пов’язано з тим, що наші війська на передовій потребують більше зброї.

Про це Сунак хоче заявити на Мюнхенській конференції з безпеки сьогодні, 18 лютого. Він планує сказати, що для вигнання російських військ з України потрібні "передові можливості за стандартами НАТО".

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Сунак вимагатиме подвоїти військову допомогу Україні

У Мюнхенській конференції беруть участь численні високопоставлені західні посадовці, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і віцепрезидент США Камала Гарріс.

У своїй промові Сунак говоритиме, що забезпечення миру в Україні вимагає зміцнення міжнародного права, і наполягатиме на новому плані захисту суверенітету країни в майбутньому.

Те, що поставлено на карту в цій війні, навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації. Тому що вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо,

– заявляв прем’єр-міністр Британії.

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Нещодавно експерт-міжнародник Максим Ялі заявив, що керівництво США боїться, що після закінчення війни з Україною президент Росії Владімір Путін почне готуватися до нового нападу. Сподіватися на повалення росіянами його диктаторського режиму не слід.

За його словами, у США свої розрахунки щодо війни і її тривалості. Також представництво країни по-різному тлумачить мету агресії Росії. США просто наразі відтягує час.

На думку Ялі, в американців питання кордонів зовсім по-іншому розглядається, ніж для нас. Українці своєю чергою повинні враховувати власну залежність від військової допомоги насамперед США.