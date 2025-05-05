Чехія поставила пів мільйона боєприпасів в Україну з початку року, – Петр Фіала
- Чехія поставила Україні пів мільйона боєприпасів з початку 2025 року, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала.
- Вона виступила посередником у поставках 2 000 одиниць важкої техніки, зокрема 300 танків та 50 ракетометів.
З початку 2025 року Чехія поставила в Україну пів мільйона боєприпасів. Прем'єр-міністр країни Петр Фіала сподівається, що вони й надалі постачатимуть снаряди великого калібру.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського й Петра Фіали.
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Що відомо про військову допомогу Україні від Чехії
Під час пресконференції прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала згадав про військову допомогу Україні. За його словами, Чехія поставила в Україну пів мільйона боєприпасів з початку року.
Сподіваюся, що ми й надалі так ефективно будемо постачати снаряди великого калібру,
– наголосив Фіала.
Він додав, що Чехія також виступала посередником при поставках 2 000 важкої техніки, зокрема 300 танків та 50 ракетометів.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Чехія започаткувала ініціативу зі снарядами, в межах якої наша держава може отримати 1,8 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів.
До слова, президент України та чеський лідер Петр Павел узгодили відкриття школи для пілотів на базах Чехії. У межах роботи "коаліції охочих" українських пілотів тренуватимуть керувати американським винищувачем F-16.