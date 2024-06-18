Шлях до миру: Столтенберг пояснив, що допоможе скоротити тривалість війни Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Захід повинен продовжувати надавати військову допомогу Україні. Саме від цього, на його думку, залежить тривалість війни Росії проти України.

Генсек також розповів, що на майбутньому саміті НАТО тема України буде однією із найактуальніших. Проходитиме він 9 – 11 липня 2024 року.

Дивіться також НАТО може перевести ядерну зброю у бойову готовність: Світан пояснив намір Альянсу

Шлях до миру – це більше зброї для України

Столтенберг наголосив на важливості сталої підтримки України. Він вважає, що не можна допустити повторення ситуації із затримкою військової допомоги, що виникла на початку 2024 року.

"Після повномасштабного вторгнення Росії союзники по НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки. Це було необхідним для українців, щоб дати відсіч і вижити як суверенна нація. Але цієї зими та весни ми спостерігали серйозні затримки та прогалини в наданні підтримки, що мало наслідки на передовій", – зауважив він.

Через це Генсек очікує, що на саміті Альянс погодиться на те, щоб НАТО керувало "координацією та наданням допомоги з питань безпеки та навчання для України". Він уже запропонував довгостроковий фонд "зі свіжим фінансуванням кожного року".

Чим надійнішою буде наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може нас чекати, і тим швидше закінчиться ця війна. Це може здатися парадоксом, але шлях до миру - це більше зброї для України,

– наголосив Столтенберг.

Також він назвав допомогу Україні важливою для інтересів безпеки Штатів. "Виділяючи невелику частину свого оборонного бюджету, Сполучені Штати допомагають Україні знищити значну частину наступальних бойових можливостей Росії, не загрожуючи жодному американському солдату", – підсумував Столтенберг.

Допомоги від партнерів недостатньо