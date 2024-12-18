Коли закінчиться допомога Україні від адміністрації Байдена: у Держдепі відповіли

У січні в США президентом стане республіканець Дональд Трамп, який має неоднозначну позицію стосовно допомоги Україні. Однак у адміністрації чинного президента впевнені, що її вистачить до кінця 2025 року.

У Байдена вірять, що Україні вистачить допомоги, яку вона вже отримала або яку їй планують надати для боротьби до кінця 2025 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.

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Україна зможе чинити опір

Міллеру поставили питання, як довго українці зможуть чинити опір Росії тими ресурсами, які надала чинна адміністрація президента США Джо Байдена до того, як вони закінчаться.

За його словами, у адміністрації вважають, що ресурси, які США вже надали Україні, і які все ще планують надати до кінця роботи адміністрації, повинні забезпечити українців обладнанням, матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року.

Також Міллер сказав, що для отримання конкретики щодо відсотку уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати, можна звернутись до Пентагону.