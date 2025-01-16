Не тільки США: які 3 країни можуть суттєво допомогти Україні у війні

Військова підтримка для нашої держави на 2025 рік залишається доволі прогнозованою. Навіть якщо буде певне зволікання з боку Сполучених Штатів, Європа демонструє, що готова підставити своє плече.

Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що це підтверджують зустрічі з європейськими лідерами, на яких активно обговорюють допомогу Україні. Тому напризволяще нікого не залишають.

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Нові формати та інструменти

У січні відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Великої Британії Кіра Стармера. Вони зокрема обговорювали можливість введення миротворчих контингентів на лінію розмежування.

Я глибоко переконаний, що військова підтримка з боку Європи та Сполучених Штатів буде продовжуватись. Єдине, що, можливо, зміняться лідери цих форматів та їхні інструменти,

– сказав Олексій Буряченко.

Наприклад, наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на лютий 2025 року й може відбутися не на військовій базі Німеччини, а в Брюсселі. Це натяк на те, що Європейський Союз братиме на себе більшу відповідальність за допомогу Україні.

Що буде з допомогою від НАТО

Щодо Альянсу, то ситуація складніша. Зрозуміло, що Україна прагне членства й нападу Росії можна було б уникнути, якби ми отримали запрошення раніше. Але наразі запитань щодо цього процесу більше, ніж відповідей.

"Однак, прагнення до НАТО не повинно звужувати наші геополітичні інтереси, тому що ми маємо шукати гарантії безпеки не тільки в цих двох наддержавних інституціях, а в глибокому співробітництві з найближчими партнерами", – підкреслив Олексій Буряченко.

Які країни можуть нам допомогти

У багатьох питаннях ми можемо покластися на Польщу. Недаремно 15 січня Володимир Зеленський провів зустріч на найвищому рівні з польськими лідерами. Це має дати серйозний поштовх євроінтеграційним прагненням України.

Враховуючи серйозну кризу безпеки в Європейському Союзі, Україна та Польща можуть стати основою "безпекової дуги" для Європейського Союзу.

Також не можна не згадати про зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони підписали 100-річну угоду для поглиблення зв'язків в оборонній та невійськовій сферах. Тому цілком ймовірно ми побачимо взаємозближення з цією країною.

Велика Британія може значно підсилити нашу спроможність в акваторії Чорного моря. А для себе вона отримає непоганий логістичний вузол і збільшення впливу в Середземномор'ї, вихід на країни Африки та Близького Сходу,

– додав політолог.

Окрім Лондона ще є Індія, з якою Україні корисно поглибити двосторонні відносини. Наша держава могла б стати основним економічним хабом Індії до Європейського Союзу. Це дуже цікавий вектор розвитку та стратегічної ролі України в світі.