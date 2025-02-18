Оборонний пакет на 700 мільярдів євро: ЄС готує рекордну військову допомогу Україні

Європейський Союз готує масштабний фінансовий пакет для закупівлі військової техніки для України. Європейські чиновники працюють над планом збільшення оборонних витрат на тлі неоднозначної політики Дональда Трампа.

ЄС може оголосити про рекордно великий пакет підтримки України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Berliner Zeitung.

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Яку допомогу Україні готують у ЄС

За даними джерел, деталі ініціативи планують оголосити лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути політичних суперечок перед голосуванням. Однак міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок уже натякнула на можливі масштаби допомоги. Вона заявила в інтерв'ю Bloomberg під час Мюнхенської конференції, що новий фінансовий пакет стане безпрецедентним за своїм обсягом. За її словами, аналогічно до євро- чи коронакризи, нині створюється фінансова програма для гарантування безпеки в Європі.

Сума пакету, за її словами, може становити близько 700 мільярдів євро.

Міністр оборони Литви Довіле Сакалієне наголосила, що країни Європи мають терміново збільшити оборонні витрати. Вона підкреслила, що Європа має захищати себе разом зі Сполученими Штатами, а не розраховувати на їхній одноосібний захист. За її словами, витрати мають обчислюватися сотнями мільярдів євро, а діяти необхідно негайно, зокрема й Німеччині.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейська пропозиція буде зосереджена на військовій підготовці, прискоренні надання допомоги, постачанні зброї та тому, що Європа може запропонувати з погляду гарантій безпеки.

Мир можливий лише через силу

Анналена Бербок заявила, що мир в Україні можливий лише через силу. Вона наголосила на необхідності довгострокових гарантій безпеки, зміцнення НАТО та прогресу в переговорах про вступ України до Європейського Союзу.

Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України – військовою, гуманітарною та фінансовою підтримкою. З моменту російського вторгнення ми, європейці, підтримали Україну на загальну суму понад 134 мільярди євро, а лише Німеччина – майже на 44 мільярди євро. Сила Європи, попри всі наші розбіжності, базується на нашій єдності,

– наголосила Бербок.

Вона також підтвердила, що Європа інвестуватиме більше коштів у оборонний сектор. За її словами, для збереження миру та стабільності потрібні значні спільні зусилля. Як приклад європейської мобілізації вона навела пандемію COVID-19, коли ЄС виділив 724 мільярди євро на відновлення економіки на 6 років, частково у вигляді позик, частково у вигляді прямих грантів.

Схожої думки дотримується прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Якщо ми, європейці, не будемо витрачати багато грошей на оборону зараз, ми будемо змушені витрачати в десять разів більше, якщо не зможемо запобігти великій війні,

– написав він у X.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтримала цю позицію, заявивши про необхідність "менталітету невідкладності" та зміцненні оборони Європи.