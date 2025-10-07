Україна продовжує отримувати підтримку у ППО та ракетах до цих комплексів. Найбільше допомагають нашій державі у цьому саме європейські країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Що сказав Зеленський про допомогу союзників у зміцненні ППО України?

Володимир Зеленський зазначив, що партнери допомагають Україні з ракетами для ППО, зокрема для комплексів Patriot та NASAMS. Ці ракети союзники купують у Сполучених Штатів.

Значить, тут залежить все від наповнення коридору PURL, від цієї програми. по якій ми закуповуємо ППО у Сполучених Штатів Америки. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього захисту і ціна життя в Україні взимку,

– пояснив президент.

Довідково! Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це новий механізм, орієнтований на постачання Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння та технологій для України через добровільні внески.

За словами Зеленського, найбільші внески роблять Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія. Це головні країни, які дали гроші на програму PURL, по якій відбувається купівля дефіцитних речей, які є тільки в Сполучених Штатах Америки.

"І я скажу вам чесно, так, є ще наші друзі, Балтійські країни, зрозуміло, що вони на нашому боці, але їх внески невеликі. В порівнянні з іншими країнами, тому що різні країни, різні бюджети тощо, але вони також на нашому боці. Дуже важливо. Всі інші країни, європейські й не тільки європейські, вони також на нашому боці", – пояснив український лідер.

Глава держави також наголосив, що вже почав говорити з партнерами щодо другого етапу їх внесків у межах ініціативи PURL.

Зеленський підтвердив, що постачання ракет до систем ППО в Україну є, і американці нічого не заблокували.

Президент також наголосив, що попри "шатдаун", американська зброя продовжує надходити в Україну. США не заблокували постачання, і це важливо. Наразі головна проблема із постачання озброєння Києву – це гроші.

Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, то з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені активи,

– заявив глава держави.

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу пояснював, що є сучасніші системи, які працюють на більших відстанях і коштують дешевше за американські Patriot. Серед них є ізраїльська "Праща Давида", але доступ до цієї ППО для України залежить від міжнародних рішень союзників.

Яку військову допомогу Україні надають союзники ще?