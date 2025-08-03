"Будуть ще": Зеленський анонсував поставки західних літаків і нових систем ППО
- Зеленський анонсував поставки нових систем ППО та літаків Mirage і F-16 для Повітряних сил України.
- Президент підкреслив важливість інтеграції іноземної техніки для створення потужної авіаційної складової, яка стане частиною сил НАТО.
- Зеленський відзначив безпрецедентний розвиток української авіації за роки війни, наголосивши на майстерності та здатності українців виконувати складні завдання.
Президент Володимир Зеленський висловився щодо протиповітряної оборони. Зокрема, він заявив, що Україна отримає нові системи ППО.
А також додав, що цього року Повітряні сили отримали літаки Mirage з Франції та додаткові F-16. За його словами, поставки цих літаків продовжуватимуться, передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Що сказав Зеленський про посилення української ППО?
За словами Зеленського, сьогодні, 3 серпня, була доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова, зокрема про підготовку нових засідань Ставки. Серед питань – стан протиповітряної оборони та нові системи, які зайдуть в Україну.
Він також зазначив, що держава визначила пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України.
Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі,
– пояснив Зеленський.
Він додав, що майже всі ключові речі про українську бойову авіацію є цілком таємними, хоча справді є чим пишатися.
Шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, на думку президента, – дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання – дійсно взірцеві.
Зазначимо, що серед інших країн українську ППО посилює Німеччина. Раніше німецьке міноборони заявило про те, що Берлін передасть Києву ще дві системи Patriot найближчими днями, а протягом двох – трьох місяців – додаткові компоненти до них.