Президент Володимир Зеленський висловився щодо протиповітряної оборони. Зокрема, він заявив, що Україна отримає нові системи ППО.

А також додав, що цього року Повітряні сили отримали літаки Mirage з Франції та додаткові F-16. За його словами, поставки цих літаків продовжуватимуться, передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про посилення української ППО?

За словами Зеленського, сьогодні, 3 серпня, була доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова, зокрема про підготовку нових засідань Ставки. Серед питань – стан протиповітряної оборони та нові системи, які зайдуть в Україну.

Він також зазначив, що держава визначила пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України.

Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що майже всі ключові речі про українську бойову авіацію є цілком таємними, хоча справді є чим пишатися.

Шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, на думку президента, – дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання – дійсно взірцеві.

Зазначимо, що серед інших країн українську ППО посилює Німеччина. Раніше німецьке міноборони заявило про те, що Берлін передасть Києву ще дві системи Patriot найближчими днями, а протягом двох – трьох місяців – додаткові компоненти до них.