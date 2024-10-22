Відповідь КНДР: Південна Корея може передати Україні мільйони снарядів, необхідних ЗСУ

ЗСУ дуже потребують 105-міліметрові снаряди. Вже давно для України існує варіант, де їх взяти, і сьогодні він як ніколи актуальний – Південна Корея. Це може бути відповіддю військам КНДР на боці Росії, особливо зважаючи на те, що у Південної Кореї ці снаряди у надлишку.

Південна Корея розглядає різні варіанти відповіді на участь військ КНДР у війні на боці Росії, зокрема передачу Україні різних видів озброєння. Надання ЗСУ частини запасів 105-міліметрових боєприпасів було б вельми корисним, зазначають у Defense Express.

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Чому це вигідно й Південній Кореї

У Південній Кореї є запас у близько 3,4 мільйона 105-міліметрових боєприпасів, однак вони фактично їй не потрібні. Про варіант передати їх Україні почали говорити ще у квітні цього року.

За часів Холодної війни США накопичили у Південній Кореї значний запас снарядів у рамках програми WRSA-K. У 2000 році його продали південнокорейській стороні. Вони отримали сотні тисяч 155-міліметрових снарядів та 3,4 мільйона 105-міліметрових.

У південнокорейській армії цей тип боєприпасів застосовується дуже обмежено. Фактично ними оперують лише мобільні артсистеми K105 HT. Це імпровізовані САУ на шасі вантажівок. Їх ще з 2020 року планують поступово перевести у резерв.

Відповідно бодай частину з цього запасу можна вважати надлишковою.

Україна ж отримала від Заходу понад 100 гаубиць калібру 105-міліметрів і поповнення запасу снарядів до них завжди буде актуальне.

Нагадуємо, Південна Корея розглядає можливість відправити в Україну своїх військових експертів та летальну зброю у відповідь на участь КНДР у агресії проти України.