Військова допомога в Україну піде системним потоком на сотні мільйонів євро, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що міжнародні партнери не перестають постачати Україні військову допомогу.

Зокрема Україна активувала Європейський фонд миру, завдяки чому ми отримуватимемо військові допомогу безперервно.

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Європа перетворилася на наш тил

Нині зусиллями президента України, всієї дипломатичними команди Європа, по суті, перетворилася на наш тил забезпечення. Йде потік військової допомоги, аби Україна могла боротися та перемогти російських загарбників,

– заявив Кулеба.

Кілька годин тому про нове рішення оголосив прем'єр-міністр Іспанії – в Україну надішлють велику кількість оборонної та наступальної зброї.

Ми вже активували Європейський фонд миру, в рамках якого військова допомога від країн ЄС піде системним потоком на сотні мільйонів євро,

– додав Кулеба.



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