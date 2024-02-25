Виділення не завжди означає забезпечення, – Умєров про постачання зброї

Під час конференції "Україна. Рік 2024" журналісти порушили питання щодо затримки із постачанням західної військової допомоги. Міністр оборони пояснив, яка наразі ситуація.

Приблизно половина озброєння, яке західні партнери виділили для України, не постачається вчасно. Про це Умєров сказав на конференції "Україна. Рік 2024", інформує 24 Канал.

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Що розповів Умєров про виділення допомоги

Наразі виділення допомоги не завжди означає її забезпечення, оскільки 50% не постачається вчасно,

– сказав він.

Міністр оборони України звернув увагу, що з російської економіки, яка становить приблизно 2 трильйони доларів, і вони використовують до 15% бюджету на війну. Це становить понад 150 мільярдів доларів на війну.

"Тому якщо те, що виділяється (Україні – 24 Канал), не приходить своєчасно, ми втрачаємо особовий склад і території", – додав Умєров.

Рустем Умєров наголосив, що це війна, коли союзні держави мають забезпечувати постачання своєчасно, "бо ще ніколи в історії людства не було такого, коли війна велася без переваги в повітрі".

Умєров резюмував, що "ми працюємо згідно з планом, робимо все можливе і неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу".

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, також висловився з цього приводу. Він додав, що Україна попросила в західних партнерів допомоги у фінансуванні місцевого виробництва, бо "є зобов'язання передати 1 мільйон дронів Україні, найкраще це зробити в місцевих виробників". За його словами є 200 компаній, які можуть це виробляти і мають конкурентну ціну.

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