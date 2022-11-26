Велика Британія передасть Україні гелікоптери Sea King: захоплююче відео з навчань

Світ продовжує підтримувати Україну у жорстокій війні проти Росії. Зокрема, Велика Британія невдовзі надасть нашим воїнам ще одну партію військової допомоги, до якої увійдуть бойові гелікоптери.

Міноборони Британії опублікувало відео з військових навчань наших воїнів. Вони випробовували бойові гелікоптери Sea King.

До теми Люксембург передав Україні безпілотники Primoco One 150: головні характеристики

Як проходять військові навчання в Британії

Українські екіпажі проходять навчання у Сполученому Королівстві останні шість тижнів. За допомогою гелікоптерів Sea King наші захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом. Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Українські військові проходять навчання в Великій Британії: дивіться відео

Міністр оборони Британії зауважив, що його країна також надішле додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що вони допоможуть Збройним Силам України убезпечити нещодавно звільнену територію.

Як світ допомагає Україні

Люксембург передав Україні БпЛА Primoco One 150 чеського виробництва. Українські воїни отримали 6 таких літальних апаратів. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.

Сполучені штати Америки 23 листопада виділили додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби.

Також 22 листопада стало відомо, що США виділили Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.

14 листопада Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113. Загалом Вільнюс передав нашим військовим вже 62 М113 різного призначення.

На початку листопада міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що від Італії Україна отримала: важку далекобійну артилерію; САУ; гусеничні машини M113; ракетні комплекси; снаряди різного калібру.

Більше про це – США нададуть потужну допомогу для ЗСУ: дивіться відео