Велика Британія передасть Україні ракети Brimstone 2: як готують до відправки
Джерело:Міноборони Великої Британії
Нещодавно військові аналітики говорили про те, що Велика Британія надасть Україні не лише старі ракети Brimstone 1, а й сучасні ракети Brimstone 2. У неділю, 27 листопада, це підтвердило Міноборони країни.
У рамках чергового пакета військової допомоги Велика Британія надала українським Збройним Силам ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Як зазначають, ця допомога зіграє вирішальну роль у стримуванні просування Росії.
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Коли Україна отримає озброєння
Судячи з відео, яке опублікувало Міноборони Британії, вантаж уже підготували до відправки. Ймовірно, високоточні ракети Brimstone 2 уже в Україні і невдовзі їх використають наші ЗСУ.
Велика Британія передає Україні сучасне озброєння: дивіться відеоЗауважте! Brimstone – це сімейство керованих ракет класу "повітря-земля". Із початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. Модель Brimstone 2 має значно більшу максимальну дальність (попередньо у два рази більшу дальність від ракет минулого покоління).
Як Велика Британія допомагає Україні
- Велика Британія невдовзі надасть нашим воїнам ще одну партію військової допомоги, до якої увійдуть бойові гелікоптери. За допомогою гелікоптерів Sea King наші захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.
- Борис Джонсон посприяв з гуманітарною допомогою українським медичним установам. У своєму твіттері політик опублікував кілька декілька фото, де він сидить за пультом управління навантажувача та за кермом машини. Він повідомив, що транспортує гуманітарні вантажі, які будуть відправлені до Херсона.
- Міністр оборони Британії зауважив, що його країна також надішле додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що вони допоможуть Збройним Силам України убезпечити нещодавно звільнену територію.
- Українських військових у Британії навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові Збройних сил.
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