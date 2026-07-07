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24 Канал Новини світу Військова допомога Україні – все: у Нідерландах заявили, що вичерпали свої можливості
7 липня, 17:57
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Військова допомога Україні – все: у Нідерландах заявили, що вичерпали свої можливості

Софія Рожик

Нідерланди більше не можуть надавати пряму військову допомогу Україні. Кажуть, що уже на межі своїх можливостей.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус в кулуарах саміту НАТО, передає Bloomberg.

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Що кажуть у Нідерландах про допомогу Україні?

Єшільгоз-Зегеріус закликатиме інші країни допомогти Україні, але Нідерланди зробили все, що могли.

У нас більше немає можливостей, як у Нідерландів, тому що ми зробили так багато… Ми на межі своїх можливостей,
– сказала вона, відповідаючи на запитання про нові запити на ракети Patriot.

Загалом Нідерланди уже витратили 9,1 мільярда євро на військову підтримку України, також є ще заплановані витрати на суму ще 11,6 мільярда євро. 

Наразі країна пообіцяла виділити 1 мільярд євро на програму PURL, за якою європейські союзники оплачують зброю американського виробництва для України. 

До слова, днями у Нідерландах висловилися про закінчення війни. Прем'єр Нідерландів Роб Єттен зауважив, що Європі потрібна єдність на всіх рівнях, зокрема у межах ОБСЄ. Це допоможе максимально посилити тиск на диктатора Путіна і змусити Росію до миру.

Також Нідерланди ухвалили історичне рішення розмістити на своїй території як підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так і його повноцінну операційну фазу.

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