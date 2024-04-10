Чергові "миротворці": у Німеччині депутати просять Шольца припинити поставки зброї Україні

Три десятки німецьких депутатів закликали канцлера більше не допомагати Києву озброєнням. Натомість, вони хочуть, аби Шольц шукав шляхи мирного вирішення конфлікту.

Так, 32 місцеві політики округу Укермарк у Бранденбурзі написали до Олафа Шольца та президента Бундестагу Бербела Баса відкритого листа. У ньому народні обранці заявили, що, мовляв, прагнуть служити миру.

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Замість рушниці гілочка оливи

Тому, на їхню думку, канцлер Німеччини повинен виступити посередником між сторонами збройного конфлікту та зробити все можливе, аби врегулювати його мирним шляхом. Задля цього посадовець має відмовитися від поставок Україні зброї.

Депутати з Укемарка стурбовані ескалацією бойових дій і вважають, що Берліну потрібно ініціювати дипломатичні рішення для припинення війни та сприяти мирному співіснуванню між народами.

Хоча у зверненні політики рішуче засуджують російську агресію, у ньому немає жодних деталей. Там ні словом не згадується Путін та міста воєнних злочинів окупантів такі, як Маріуполь та Буча.

Серед підписантів листа – представники різних партій. Його не підтримав жоден представник Партії зелених, але є підписанти від ХДС, СДПН, СДПН, Лівої партії, AfD, правопопулістів АдН та праворадикальної партії Дім.

Нещодавно Німеччина передала Києву великий пакет військової допомоги, куди увійшли 18 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів, снаряди для Leopard 2 A6, кілька машин для розмінування, понад чотири десятки розвідувальних дронів, майже 200 систем виявлення БпЛА, 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador тощо.

Крім того, у Берліні пообіцяли у майбутньому надати 20 БМП Marder, 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини, ракети до ЗРК Patriot та 70 інфрачервоних камер.

Водночас варто зауважити, що канцлер досі займає непримеренну позицію по Taurus. За словами президента Зеленського, Шольц зізнався, що проти передачі Києву цих далекобійних ракет, бо боїться ядерних погроз Путіна. Німець зауважив, що Taurus – найсильніша система озброєнь у його країні, і він не може залишити її без нього.