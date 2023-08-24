Нова потужна допомога від Німеччини: у списку – ракети для Patriot та системи виявлення дронів

Німеччина продовжує підтримувати нашу державу в боротьбі з російськими окупантами. Берлін надав нову військову допомогу Києву.

Про це мовиться в оновленому списку переданої Україні зброї на сайті Бундесверу. Ракети для Patriot там з'явилися вперше.

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Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні

Відповідно до оновлень, Україна отримала від Німеччини:

ракети для ЗРК Patriot;

10 систем для виявлення безпілотників;

40 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

16 вантажівок Zetros;

510 тисяч набоїв для вогнепальної зброї.

Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передачі Україні. Мовиться про:

90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів,

додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї,

збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.

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Литва та Норвегія також оголосили про нові пакети допомоги

Литва привітала Україну з річницею Незалежності черговим пакетом військової допомоги на 41 мільйон євро. Мовиться про:

боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf;

гвинтівки;

радіолокаційні комплекси морського спостереження;

боєприпаси калібру 5,56 міліметра;

генератори, антидронні системи тощо.

Окрім того, в рамках цього пакету Україні передадуть пускові установки для ракетних комплексів NASAMS.

Норвегія також вирішила долучитися до привітань. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час візиту до Києва повідомив, що його країна надасть Києву:

ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T ,

, засоби для розмінування,

обладнання для ремонту критичної електричної інфраструктури.

Стере також заявив, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16. Наразі точна кількість літаків невідома, проте щонайменше 2 винищувачі українська армія отримає відразу для навчання.

За словами президента Володимира Зеленського, вже є 3 країни, які погодились передати F-16 Україні після тренування. Мовиться про Данію, Нідерланди та Норвегію. Глава держави дуже вдячний їм за таке рішення.