Від посилення ППО до танків: Німеччина показала допомогу, яку Україна має отримати до кінця року

Німеччина підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Там анонсували новий пакет допомоги для нашої держави.

Німеччина оприлюднила список з військовою допомогою, яку планують передати Україні до грудня 2024 року. Раніше США також анонсували нові пакети військової допомоги.

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Що увійшло в цей пакет

У Німеччині розповіли, що увійшло у новий пакет допомоги Україні.

До нього увійшли:

️2 ЗРК IRIS-T SLM;

️4 пускові установки IRIS-T SLS;

️10 ЗСУ Gepard;

️12 САУ PzH 2000;

️4 САУ Zuzana;

️Невідома кількість САУ RCH 155;

️БПЛА та системи для боротьби із дронами;

️30 танків Leopard 1A5;

️400 (!) броньованих військових автівок;

️Вантажівки та автоцистерни;

️Різні транспортні засоби, такі як позашляховики, пікапи, мінівени;

️Штурмові гвинтівки типу MK 556;

️Також Німеччина передасть медичні матеріали. Зокрема, ️1 польовий шпиталь.