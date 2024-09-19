Танки Leopard і багато іншого: Німеччина передала Україні нову партію допомоги та готує екстрену

19 вересня 2024, 15:04
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Автор: Ярослав Погончук

Джерело:

Пресслужба уряду Німеччини

Німеччина продовжує допомогти Україні у війні з Росією. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого, до нього увійшли понад 20 танків Leopard 1 A5.

Також було передано понад 60 тисяч боєприпасів 155-мм калібру. Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

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Що отримає Україна від Німеччини

Крім 22 танків Leopard 1 A5, переданих спільно з Данією, і 61 тисячі боєприпасів 155-міліметрового калібру, Україна також отримає:

  • п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
  • три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
  • дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
  • 1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.

Серед іншого, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:

  • 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 безпілотних надводних апаратів;
  • 12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
  • шість Hornet XR.

Також до нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

  • три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • два автомобілі охорони кордону;
  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • вісім автоцистерн Zetros.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Німеччина надала Києву матеріально-технічну допомогу з запасів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро.

Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.

Коли Україна може отримати наступний пакет допомоги

За інформацією Reuters, Німеччина вже найближчим часом може виділити Україні додатковий пакет екстреної військової допомоги.

Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії,
– мовиться у листі міністерства фінансів.

Міністерство фінансів на прохання міністерства оборони звернулося до бюджетного комітету нижньої палати парламенту з проханням затвердити додаткові витрати.

"Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", – зазначається в листі.

Міністерство фінансів зазначило, що цю умову потрібно виконати терміново, аби заходи могли бути реалізовані в 2024 році.