Танки Leopard і багато іншого: Німеччина передала Україні нову партію допомоги та готує екстрену

Німеччина продовжує допомогти Україні у війні з Росією. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого, до нього увійшли понад 20 танків Leopard 1 A5.

Також було передано понад 60 тисяч боєприпасів 155-мм калібру. Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

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Що отримає Україна від Німеччини

Крім 22 танків Leopard 1 A5, переданих спільно з Данією, і 61 тисячі боєприпасів 155-міліметрового калібру, Україна також отримає:

п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;

1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.

Серед іншого, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;

шість Hornet XR.

Також до нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;

16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;

дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

два автомобілі охорони кордону;

112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

вісім автоцистерн Zetros.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Німеччина надала Києву матеріально-технічну допомогу з запасів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро.

Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.

Коли Україна може отримати наступний пакет допомоги

За інформацією Reuters, Німеччина вже найближчим часом може виділити Україні додатковий пакет екстреної військової допомоги.

Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії,

– мовиться у листі міністерства фінансів.

Міністерство фінансів на прохання міністерства оборони звернулося до бюджетного комітету нижньої палати парламенту з проханням затвердити додаткові витрати.

"Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", – зазначається в листі.

Міністерство фінансів зазначило, що цю умову потрібно виконати терміново, аби заходи могли бути реалізовані в 2024 році.