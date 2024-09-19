Танки Leopard і багато іншого: Німеччина передала Україні нову партію допомоги та готує екстрену
Джерело:Пресслужба уряду Німеччини
Німеччина продовжує допомогти Україні у війні з Росією. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого, до нього увійшли понад 20 танків Leopard 1 A5.
Також було передано понад 60 тисяч боєприпасів 155-мм калібру. Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
Дивіться також Радник Байдена відповів на звинувачення Зеленського у повільній допомозі від США
Що отримає Україна від Німеччини
Крім 22 танків Leopard 1 A5, переданих спільно з Данією, і 61 тисячі боєприпасів 155-міліметрового калібру, Україна також отримає:
- п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
- три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
- 1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.
Серед іншого, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:
- 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 20 безпілотних надводних апаратів;
- 12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
- шість Hornet XR.
Також до нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:
- три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
- дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- два автомобілі охорони кордону;
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- вісім автоцистерн Zetros.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Німеччина надала Києву матеріально-технічну допомогу з запасів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро.
Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.
Коли Україна може отримати наступний пакет допомоги
За інформацією Reuters, Німеччина вже найближчим часом може виділити Україні додатковий пакет екстреної військової допомоги.
Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії,
– мовиться у листі міністерства фінансів.
Міністерство фінансів на прохання міністерства оборони звернулося до бюджетного комітету нижньої палати парламенту з проханням затвердити додаткові витрати.
"Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", – зазначається в листі.
Міністерство фінансів зазначило, що цю умову потрібно виконати терміново, аби заходи могли бути реалізовані в 2024 році.