Бойові катери, ракети, гранатомети: Швеція оголосила про рекордний пакет допомоги Україні

Уряд Швеції представив новий пакет військової допомоги для України. Там зазначили, що новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України.

Це вже 15-й пакет військової допомоги, що надає Швеція. Його вартість складає 7,1 мільярда шведських крон (630 мільйонів євро), що є рекордною сумою допомоги від цієї країни.

Дивіться також Винищувачі Gripen для ЗСУ та загроза війни Росії з НАТО: інтерв'ю з міністром оборони Швеції

Що входить у новий пакет допомоги

Відомо, що мільярд крон буде витрачено на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще один мільярд піде на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

Додатково 400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.

Також в пакет допомоги увійдуть:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння;

низка зенітних систем типу Robot 70;

протитанкові ракети моделі TOW;

гранатомети з боєприпасами;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомети "Карл Густав";

медичне обладнання;

автомобілі швидкої допомоги.

За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України.

З урахуванням попередніх пакетів допомоги, що були відправлені Україні, Швеція надала військової допомоги на більш ніж 30 мільярдів шведських крон.

Військова допомога для України: останні новини