У США політична ситуація складніша, ніж в ЄС: на якому етапі питання надання допомоги Україні

Республіканцям та демократам не вдається досягти компромісу щодо питань міграційної політики та мексиканського кордону. Саме через це військова допомога для України, Ізраїлю та Тайваню досі залишається заблокованою у Конгресі.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що більш прогнозованою та очікуваною була допомога від ЄС на суму 50 мільярдів євро. Це рішення вже ухвалили, тому Україна отримає ці кошти упродовж чотирьох років.

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У чому проблема з допомогою від США

Якби Європейська рада не змогла виділити кошти, то в лідерів ЄС ще залишалися інші, запасні сценарії. Відтак було розуміння, як треба діяти у різних ситуаціях. У США такий варіант неможливий.

У Конгресі ситуація складніша та більш суперечлива. Зараз готується певне компромісне рішення, за яке мають голосувати в Сенаті. Але головна проблема полягатиме в нижній палаті Конгресу та позиції спікера,

– розповів Володимир Фесенко.

Спікер нижньої палати є представником республіканської партії, ще й так званого "трампійського крила". Але він підтримує Україну та регулярно заявляє, що таку політику треба продовжувати. Втім зараз конгресмени більше зациклені на внутрішніх конфліктах, зокрема на питанні кордону з Мексикою.

Якщо в Сенаті розглянуть питання, проголосують за нього, тоді це буде позитивною передумовою для надання коштів. Позиція Білого дому залишається незмінною. Там постійно нагадують конгресменам, що не можна зволікати з таким важливим рішенням, адже ситуація в Україні дуже складна.

Поки нема рішення Конгресу, Білий дім намагається знайти хоча б часткові, але все-таки можливості надання військової допомоги Україні, бо 50 мільярдів євро – це допомога бюджетна, інституційна, вона йде від Євросоюзу іншими каналами,

– підкреслив політолог.

У США шукають способи, щоб передати саме військову допомогу й використовують для цього інші країни. Наприклад, є збільшення допомоги з боку Німеччини, європейських країн, які не входять до ЄС. Зокрема, Великої Британії, Норвегії.

Також є домовленості США з Грецією про те, що ця країна підготує для нас пакет невеликої, але важливої допомоги. Туди мають увійти снаряди, ракети, деякі інші види зброї. Це має хоч частково компенсувати затримки з боку Сполучених Штатів.

Політична воля, щоб підтримувати Україну поза будь-яким сумнівом є, але цьому зараз заважає нинішня політична кон'юнктура у США та загострення передвиборчої боротьби,

– наголосив Фесенко.

Військова допомога від США: що відомо