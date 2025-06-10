Україна робить усе, щоб американська зброя надходила, – МЗС

Україна працює, аби постачання зброї від США продовжувалося навіть після того, як закінчиться передача допомоги, обіцяної адміністрацією Байдена. Водночас наша держава готова купувати американське озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Він, до слова, не назвав терміни надходження проголосованих раніше пакетів допомоги.

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Що каже МЗС про допомогу від США

Американська допомога продовжує надходити в Україну. Водночас Тихий розповів, що Україна веде активний діалог зі США щодо закупівель американської зброї.

"Україна готова купувати американську зброю, зокрема ППО, Patriot та інші засоби, які всі ці роки ми отримуємо від США", – сказав він.

Її можна буде купувати з різних джерел фінансування, зокрема у межах інвестиційного фонду відновлення, який передбачається угодою про надра, де вписана можливість компенсації зброєю.

Я ризикну запевнити українську громадськість, що українська дипломатія працює і робить усе для того, щоб зброя американська надходила. І я переконаний, що нам вдасться знайти модальності, рішення, які дозволять отримувати необхідну американську зброю, обладнання, там ліцензії, якщо треба, та інші речі. І робота над цим триває,

– наголосив Тихий.

До слова, президент Зеленський повідомив, що США віддали 20 тисяч ракет, обіцяних Байденом для України, на Близький Схід.