У США пояснили, яку мету має підтримка України у протистоянні агресії Росії

Допомога від США є ключовою для України у повномасштабній боротьбі із російською агресією. 30 років тому колишній президент США Білл Клінтон змусив нашу державу відмовитись від ядерної зброї в інтересах Росії, тож у США відповіли, чи готові зараз брати відповідальність за виправлення цієї помилки.

США є сильним союзником України з перших днів повномасштабної війни та метою надання допомоги цієї держави є суверенна, незалежна, демократична, квітуча Україна, яка має здатність захистити себе та стримати майбутню агресію. Пані посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що зараз США активно веде переговори з українським урядом щодо домовленостей про двосторонню безпекову угоду, передає 24 Канал.

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Ця підтримка є мостом

Вона наголосила, що майбутня безпекова угода дасть гарантії Україні, людям і уряду, що Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні в майбутньому, а не тільки зараз.

Крім США, 32 країни, можливо, більше країн також ведуть переговори про таку двосторонню угоду. Вони підпишуть її, щоб підтримати Україну та її безпеку. Першочерговим завданням зараз є створити дуже сильну структуру, перш за все, поточної підтримки, а також підтримки в майбутньому.

У США вважають, що ця підтримка є мостом, поки Україна не вступить в НАТО, де тоді матимете підтримку від нього. Крім того, Сполучені Штати Америки підтримують зусилля нашої країни зі створення оборонно-промислової бази різними способами, щоб допомогти збільшити власне виробництво. Ба більше, там також докладають зусиль для збільшення масштабів їхнього виробництва.

Зобов'язання на майбутнє важливі

Бриджит Брінк розповіла, що міністр оборони має 50 партнерів із безпеки по всьому світу, які продовжують зустрічатися в рамках Рамштайну, щоб допомогти нашій країні зараз, але вони також обговорюють, які будуть майбутні зобов’язання.

І в цій двосторонній угоді про безпеку ми будемо говорити про наші майбутні зобов’язання. І я думаю, що у вас є близько дюжини з інших країн, які ви вже підписали,

– сказала вона.

За її словами, пані посол зі своєї точки зору дуже пишається тим, що зробили США, але вона також пишається тим, що вони роблять. Пані посол наголосила, що дуже важливо думати про те, що є зобов’язаннями на майбутнє, а не тільки на зараз.

Вона підкреслила, що у США продовжують комплексно над цим працювати.