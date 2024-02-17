Диктатори на канікули не йдуть, – Зеленський дорікнув за зволікання з ухваленням допомоги

Конгрес США вже доволі довго не може погодити пакет допомоги для України. Президент нашої держави висловився про це.

Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський зачепив тему допомоги від США. Він дорікнув за такий довгий розгляд допомоги.

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Ненависть не знає пауз

Президент України зазначив, що після вбивства так званого опозиціонера Олексія Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного лідера російської держави.

Крім цього, він також натякнув на те, що Конгрес зволікає з прийняттям чергового пакету допомоги Україні.

Диктатори не йдуть на канікули. Ненависть не знає жодних пауз, артилерія не замовкає через процедурні питання. Воїни, які стоять проти агресора, потребують належної міці...

– наголосив український лідер.

Він наголосив, що якщо ми не здолаємо Путіна зараз, зрештою немає значення, хто буде президентом Росії, тому що кожен новий російський диктатор буде пам'ятати, яким чином триматися при владі — шляхом окупації земель інших народів.

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